الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زد يسحق طلائع الجيش برباعية في الدوري

زد وطلائع الجيش
زد وطلائع الجيش

سحق إف سي زد نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

تقدم عبد الرحمن البانوبي لصالح زد في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وضاعف شادي حسين من تقدم زد من خلال إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة قبل أن يقلص جودوين شيكا النتيجة في الدقيقة 62 قبل أن يختتم مصطفى سعد ميسي رباعية فريق زد في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، تقدم فريق زد ليقتحم المربع الذهبي برصيد 41 نقطة في حين تحمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز العاشرة بجدول الترتيب.

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