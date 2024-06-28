نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات للمذاكرة ومراجعة المادة فى أقل وقت، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات للمذاكرة

قدم العديد من المتخصصين فى الاستشارات الأسرية والتربوية، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لمراجعة أفضل ومذاكرة دون توتر، تسهل تجميع المعلومات وتقلل القلق.

وأجمع المتخصصون فى العلاقات الأسرية والتربوية على أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور العلم بأنه لم يفت الأوان في أي وقت، ولا يوجد وقت متأخر للمراجعة، لأن هذه الفكرة تسبب التوتر والهلع.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات للمذاكرة ومراجعة المادة فى أقل وقت.

ووضع المتخصصون عدة نماذج للحصول على مراجعة قوية فى أقل وقت لطلاب الثانوية وهى كالتالى:

وضع جدول للمذاكرة

في البداية يجب على كل طالب في الثانوية العامة وضع جدول للمذاكرة يناسب طبيعية تركيزه والمواد التي يحتاج أن يبدأ بها أو تحتاج منه مجهودا، ويجب أن يكون عدد الساعات بالجدول واقعيا ومتناسبا مع صعوبة النقطة أو المادة المحددة، حتى يكون قابلا للتنفيذ وليس مضيعة للوقت، مع مراعاة القدرات الذهنية وتوزيع المواد على مدار اليوم أو جزء منه، ومن ضمنها فترات الراحة الكافية.

طريقة المراجعة الصحيحة

ينبغي تحديد أولوية كل طالب من خلال المراجعة، وتقسم المنهج لأجزاء، يتم مراجعتها جيدًا على فترات وفقًا لجدوله والتدقيق على النقاط المهمة أو التي لم يحفظها أو يفهمها جيدًا، وكتابة معلومات صغيرة تذكره بكل جزء في المنهج، للمراجعة النهائية، والتدريب على الأسئلة الشائعة والمهمة طوال المدة قبل بدء المراجعات النهائية لكل مادة، وحل الامتحانات السابقة.

اختر مكان المذاكرة

يجب الجلوس في بيئة خالية من القلق والضوضاء، حتى لا يتشتت المخ بالمؤثرات الخارجية، وحتى لا يستهلك الطالب طاقته في أي شيء سوى المراجعة، ويجب أن يكون بعيدًا عن السرير النوم بالتأكيد، ويكون المكان مرتبا ونظيفا، ويضم كل ما يحتاجه وبه كرسي مريح وإضاءة جيدة.