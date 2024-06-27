"تنسيقية الشباب" تصدر ورقة تعريفية حول مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» حول مبادرة ترشيد الاستهلاك التي تبنتها للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت في بيان لها: " في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، وبعد إطلاق التنسيقية لمبادرة ترشيد الاستهلاك تتقدم التنسيقية إلى الحكومة ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل الأزمة، وهي إجراءات مقسمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية نتناولها في الانفوجرافات التالية ".

وتزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، لذلك تحث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وكانت قد اكدت التنسيقية أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.

وأشارت التنسيقية أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

وتدعو التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء، مؤكدة أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.