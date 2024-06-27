رئيس مصر للطيران: تصنيف سكاي تراكس جاء بمشاركة ٢١ مليون راكب

اكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن حصول الشركة علي المركز الثاني عالميا من حيث تحسين خدماتها لعام ٢٠٢٤ وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمية جاء نتيجة استبيان تم علي اكثر من ٣٥٠ شركة طيران عالمية بمشاركة ٢١ مليون راكب فضلا عن حصول الشركة علي المركز ٨٨ ضمن افضل ١٠٠ شركة طيران عالمية



وأضاف زكريا في رسالة وجهها للعاملين بالشركة بأن حصول مصر للطيران أيضا علي المركز الأول أفريقيا كأفضل شركة طيران من حيث تطور الخدمات المقدمة للركاب يؤكد علي ريادة الشركة في القارة الإفريقية وسعيها الدائم لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مشيرا الي ان جهد العاملين وغيرتهم علي شركتهم الوطنية كان الحافز الأساسي علي بذل كل الجهد مما جعل الشركة تحصل علي هذا التصنيف عالميا وافريقيا وتغير الصورة التي كانت في الاذهان عن مصر للطيران بعد تصنيف سكاي تراكس لعام ٢٠٢٣

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنة مما لاشك فية أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية بالشركة وهو القادر علي المضي قدما بها واحداث نقلة نوعية بالشركة علي المستوي العالمي والاقليمي

وأضاف أن مصرللطيران ستظل دائما داعمة ومساندة لكل خطوة علي طريق التميز وتوفير كافة الموارد لتحقيق أهداف الشركة الوطنية التي تحمل اسم مصر وتجوب بة العالم مشيرا الي ان الشركة ستواصل جهودها مع أبنائها لتحقيق مستقبل أفضل للشركة وستكون دائما ضمن مصاف الشركات العالمية.

وكان قد تقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة على جهودهم المخلصة ودورهم الفعال خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مما أسهم في إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لعام ٢٠٢٤ وحصولها على المركز الثاني عالميا والأول أفريقيا من حيث أكثر شركات الطيران تطورا وتحديثا.

واضاف الوزير إن ما تم انجازه هو نتيجة عمل جماعي شمل جميع العاملين في أنشطة الطيران المدنى بمختلف تخصصاته وإنني على يقين بأن قطاع الطيران المدني يذخر بالعديد من الكوادر البشرية ذات الخبرات والكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق المزيد من النمو والتطوير وتحسين مستويات الأداء لتنمية صناعة الطيران المدني في مصر والوصول إلى المكانة المرموقة التي نتطلع إليها.