الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت (إنفوجراف)

سرعة الإنترنت الثابت
سرعة الإنترنت الثابت

مصر  الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت 

75.4 ميجابت/ ثانية متوسط سرعات الانترنت الثابت

مصر تفوقت علي كوت ديفوار موريشيوس وجنوب افريقيا والكونغو في سرعات الانترنت الثابت

2.5 مليار دولار استثمارات حكومية لتطوير البنية التحتية للاتصالات

مضاعفة سرعة الانترنت الثابت 13 ضعف

مضاعفة أعداد أبراج المحمول 5 أضعاف

مصر تقدمت  4 مراكز في سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل الترتيب 84  عالميا من أصل 182 دولة.

مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)

 

 

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