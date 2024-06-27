الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجيد بودن: نيويورك لم تتخذ الإجراءات المناسبة للخروج من أزمة الزحام

الدكتور مجيد بودن
الدكتور مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن الخبير الاقتصادي، إن السلطات في نيويورك لم تتخذ الإجراءات الكثيرة للخروج من الزحام والاختناق المروري، وهذه الأزمة التي تسبب  كوارث اقتصادية وكوارث في التلوث، وكوارث استهلاك كل هذه المواد وكل هذه السيارات واستهلاك الوقت الذي يهدر بدون مقابل ليس هناك انتاجية، مؤكدًا أن هذا مخالف لمبادة الحوكمة السليمة والحوكمة الصالحة للاقتصاد وللوقت وللابتكار وإلى تطوير العجلة الاقتصادية. 

وأضاف بودن، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكل يعترف أن هذه الخسارة هي خسارة لا تعوض وتزيد في تدهور الاقتصاد ويجب الوقوف عندها، مشيرًا إلى أن مبادرة تسعير الزحام للتعويض عن هذه الخسائر استعملتها مدينة لندن منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، ولم تؤدي إلى نتائج كبيرة لأنه لم يحل المشكلة، لأن المشكلة أعمق وإعادة ضبط مسألة لماذا تتمركز كل الشركات الكبرى وسط المدينة.

وأوضح أنه يجب أن تكون الإجراءات أكثر انفتاحًا وأكثر ديناميكية، ولا تتمركز الأمور لأن الذين يريدون تفعيل ذلك يريدون أن يتقابلون للغداء أو إلى العشاء في نفس المناطق وبالتالي يحرمون المناطق الأخرى من التنمية ومن التطور. مؤكدًا أنه يجب أن تكون المسألة مسألة اقتصادية ولكن مسألة سياسية كذلك ومسألة ثقافية.

القاهرة الإخبارية المراقب الزحام الاختناق المروري نيويورك كوارث العجلة الاقتصادية

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