جهاد الحرازين: 100 ألف مواطن يعيش في المستوطنات الصهيونية على الحدود اللبنانية الآن

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك مجموعة من المستوطنات التي تحيط بالغلاف الشمالي من لبنان، وبالتالي إسرائيل تجد الكثير من الفرص للدخول في مناوشات مع لبنان منذ سنوات كثيرة.

الحرب اللبنانية الإسرائيلية

وأكد جهاد الحرازين، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن هناك 100 ألف مستوطن يعيش في المستوطنات على الحدود اللبنانية، وجزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الأنشطة الاقتصادية التي توجد في هذه المنطقة.

وأضاف في حديثه، أنه بعد عام 1982 بدأ حزب الله يتكون ويبدأ بعمليات الانتشار الحقيقية في الضاحية الجنوبية من دولة لبنان، وإسرائيل تركز جزء كبير من قوتها العسكرية على الحدود اللبنانية للتغطية على الاشتباكات الكثيرة التي تحدث في الداخل.

شهداء غزة

وكانت أفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و140 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86377 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.