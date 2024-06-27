الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبدي: ما شهده ملف ذوي الهمم بعد 30 يونيو لم يحدث منذ سنوات

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي، والرئيس التنفيذي لقادرون باختلاف، أن ما شهده ملف ذوي الهمم من تطور بعد ثورة 30 يونيو لم يحدث منذ مئات السنين.

وأضافت “مبدي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن توجيه الرئيس السيسي بزيادة دعم صندوق “قادرون باختلاف” بـ10 مليارات جنيه سيكون له مردود على ذوي الهمم بشكل كبير وزيادة الخدمات وزيادة عدد المستفيدين والجودة في الخدمة المقدمة وهو رقم محترم، وسيتم توجيهها لزيادة عدد الخدمات والتدريب لذوي الإعاقة من أجل التشغيل وإنشاء مشاريع حرفية عديدة.

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