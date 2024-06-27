الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تكشف حقيقة قتل شخص لشقيقه في حفل زفاف بالجيزة

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وإصابة 4 آخرين في مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها "كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة"، وكذا القائمين عليها (شخصين "أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا باستئجار (3 أشخاص، مقيمون بالجيزة) لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أفادو باستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار إليه على إحدى صفحات موقع "فيسبوك" مقابل مبالغ مالية. 

تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ووفيات خلال الحفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منشور على أحد المواقع الإخبارية قتل شقيقه مشاجرة حفل داخل فيلا بالجيزة الجيزة

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