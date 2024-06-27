الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بالدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أمام منزلها على طريق قرية التمد بمركز السنبلاوين بالدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بمصرع طفلة بعدما صدمتها سيارة أمام منزلها على طريق قرية التمد بمركز السنبلاوين.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى ملك عابدين عرفة وتبلغ من العمر 3 أعوام وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

قرية التمد السنبلاوين الدقهلية مشرحة المستشفى مدير أمن الدقهلية

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