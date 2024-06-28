الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز محاور محافظة القاهرة فى خطة 2030

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تستعد الدولة المصرية خلال الست سنوات المقبلة للانتهاء من مخطط 2030 والذي من شأنه تحويل الدولة المصرية تحويلًا جذريًا والارتقاء بالمواطن ومعيشته.

وهيأت الدولة المصرية في أجندة أعمالها إعادة التخطيط بأكمله من العشوائية إلى أعلى درجات الحداثة ومواكبة التقدم الجاري.

وقررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة، وسعت لتنفيذ مخطط 2030 بمشاركة الجميع للتنمية ايماءً منها بأهمية التغير  بعد أن طرأت عدد من القضايا في السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

واعتمدت رؤية مصر 2030 على أن يصبح مخطط ملهم ويشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.

وجاءت المحاور في مخطط الدولة المصرية 2030 حاضرة بقوة والتي من شأنها أن تضع الدولة في مناص الدول على المستوى الإقليمي بالمنطقة أو المستوى العالمي.

يقول الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة في تصريحات لـ"الدستور"، أن سلسلة من المحاور تقوم بها أجهزة الدولة بشرق العاصمة شأنها ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.

ويوضح "صابر"، بأن الأعمال التي تقوم بها أجهزة الدولة في المرج يإنشاء 7 محاور  من شأنها التسهيل المروري وفتح شرايين جديدة.

ويلفت نائب المحافظ، إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على إنشاء محور الترولي والزكاة.

يشير اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الأعمال الجارية من فتح لشاريين مرورية وإقامة المحاور الهامة تهدف مخطط الدولة المصرية.

ويوضح "عبدالعال" في تصريحات سابقة له بأن الدولة المصرية عزمت على تقديم مخطط واف يخدم المواطن في المقام الأول ويرفع من مستواه المعيشي والاجتماعي والثقافي.

محاور القاهرة

محاور عديدة تقيمها الدولة لملاحقة روح التطويرات، ومن أبرز المحاور محور ياسر رزق، المحور المروري الهام، والذي سيربط منطقة المقطم بعدد من المناطق الأخرى داخل القاهرة مثل وسط البلد وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد.

ويصل محور ياسر رزق بين محوري المشير والحضارات في منطقة الفسطاط.

ويأتي محور عبد المجيد محمود الجاري العمل به، والذي يخدم منطقة المقطم البالغ طولع  7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى،  ويصل بين محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم، ومحور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل.

محور شمال طرة أخد محاور جنوب العاصمة والذي يتم العمل فيه الآن  لربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد.

محاور المرج وفيه تنفذ في الوقت الحالي  محورين من أصل 7 محاور جديدة مستهدف إقامتها في منطقة المرج بمحافظة القاهرة لربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.

محاور القاهرة محاور محافظة القاهرة مخطط القاهرة 2030 تطويرات بمحافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 232 درجة

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهدافهم سفينة فى البحر الأحمر

لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعةً 28-6-2024

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

قبل المناظرة الرئاسية.. زوجة بايدن تشن هجوما حادا على ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل