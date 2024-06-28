أبرز محاور محافظة القاهرة فى خطة 2030

تستعد الدولة المصرية خلال الست سنوات المقبلة للانتهاء من مخطط 2030 والذي من شأنه تحويل الدولة المصرية تحويلًا جذريًا والارتقاء بالمواطن ومعيشته.

وهيأت الدولة المصرية في أجندة أعمالها إعادة التخطيط بأكمله من العشوائية إلى أعلى درجات الحداثة ومواكبة التقدم الجاري.

وقررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة، وسعت لتنفيذ مخطط 2030 بمشاركة الجميع للتنمية ايماءً منها بأهمية التغير بعد أن طرأت عدد من القضايا في السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

واعتمدت رؤية مصر 2030 على أن يصبح مخطط ملهم ويشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.

وجاءت المحاور في مخطط الدولة المصرية 2030 حاضرة بقوة والتي من شأنها أن تضع الدولة في مناص الدول على المستوى الإقليمي بالمنطقة أو المستوى العالمي.

يقول الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة في تصريحات لـ"الدستور"، أن سلسلة من المحاور تقوم بها أجهزة الدولة بشرق العاصمة شأنها ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.

ويوضح "صابر"، بأن الأعمال التي تقوم بها أجهزة الدولة في المرج يإنشاء 7 محاور من شأنها التسهيل المروري وفتح شرايين جديدة.

ويلفت نائب المحافظ، إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على إنشاء محور الترولي والزكاة.

يشير اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الأعمال الجارية من فتح لشاريين مرورية وإقامة المحاور الهامة تهدف مخطط الدولة المصرية.

ويوضح "عبدالعال" في تصريحات سابقة له بأن الدولة المصرية عزمت على تقديم مخطط واف يخدم المواطن في المقام الأول ويرفع من مستواه المعيشي والاجتماعي والثقافي.

محاور القاهرة

محاور عديدة تقيمها الدولة لملاحقة روح التطويرات، ومن أبرز المحاور محور ياسر رزق، المحور المروري الهام، والذي سيربط منطقة المقطم بعدد من المناطق الأخرى داخل القاهرة مثل وسط البلد وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد.

ويصل محور ياسر رزق بين محوري المشير والحضارات في منطقة الفسطاط.

ويأتي محور عبد المجيد محمود الجاري العمل به، والذي يخدم منطقة المقطم البالغ طولع 7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، ويصل بين محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم، ومحور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل.

محور شمال طرة أخد محاور جنوب العاصمة والذي يتم العمل فيه الآن لربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد.

محاور المرج وفيه تنفذ في الوقت الحالي محورين من أصل 7 محاور جديدة مستهدف إقامتها في منطقة المرج بمحافظة القاهرة لربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.