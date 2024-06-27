ترقب كبير فى الشارع الأمريكى بسبب مناظرة بايدن وترامب.. توفيق حميد يُحلل

قال توفيق حميد الباحث السياسي، إن الشارع الأمريكي مترقب للمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب، لأنها مناظرة محورية رئيسية في تحديد اتجاهات الدولة.

وأضاف حميد، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع الداخل في أمريكا ليس صراع ما بين صرعات معينة في نفس الاتجاه، ولكنه صراع ما بين اتجاهين متضادين وهنا تكمن المشكلة الحقيقية داخل الشارع الأمريكي ولذلك فإن الكثير جدًا سيكون متابعًا وبشغف لهذه المناظرة من جميع الأطراف.

وعن اتفاق جو بايدن ودونالد ترامب في عدد من القضايا الرئيسية، إذ تمسك كل منهما بضرورة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، أوضح الباحث السياسي أن القضية لم تكن فقط الانسحاب من أفغانستان ولكن طريقة الانسحاب، فلو كان دونالد ترامب موجود في وقت الإنسحاب وبايدن أكمل المسيرة لكن أكملها بصورة في نظر الكثيرين خاطئة، لأنه ترك طالبان في القوة وترك لهم الأسلحة الأمريكية لهم، مشيرًا إلى أن الذي حدث في الانسحاب من أفغانستان نقطة محورية خطيرة ستكون في المناقشة المقبلة.