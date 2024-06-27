"التموين" تستعرض جهودها الرقابية في حماية المستهلكين وضمان حقوقهم خلال 10 سنوات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية عن الجهود الرقابية من اجل حماية وصون حقوق المستهلكين

تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.

تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).

إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.

وفي مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة:

- قامت الادارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير عدد 45300 محضر للمخابز ومن أبرز المخالفات المحررة (التصرف في كميات الدقيق حيث بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها عدد (118326) شيكارة دقيق بما يعادل (5.916) طن دقيق بلدي)، نقص وزن في الرغيف (9836) محضر.

- كما تم تحرير عدد (10500) محضر تمويني من خلال الرقابة على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والاسواق.

- وفي مجال مكافحة الغش التجاري تم تحريرعدد ( 14846) محضر حتى تاريخه.

- تم فحص عدد (1736) شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.

- وفي مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية فقد تم تحرير عدد148320 محضر بيانهم كالتالي: (52802) محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، عدد (14502) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(11809) محضر غش تجاري، عدد (8251) تصرف، عدد (22456) مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدد (38500) مخالفات أخرى.

الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك

كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك حيث تم إنشاء عدد (25) فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسي)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد- شمال سيناء – العاصمة الإدارية).

وقد أسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير (115207) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2020 وحتى تاريخه من خلال عدد حملات تقدر بـ 29446 حملة على 400359 منشأة.

كما أنه فيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين (الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الإنترنت – البريد – منظومة الشكاوى الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوى المحولة من جهات خارجية... إلخ)، كما أنه يتم المرور على المنشأت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها، حيث ورد للجهاز خلال تلك الفترة عدد (1084239) شكوى تم معالجة عدد (1072506) بنسبة حل وصل لـ 99%.

الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية

كما انه في مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي :

تم تحرير (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بأجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة إلى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالي عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ.

تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ( طلمبات وقود /غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة - المواد المعبأه ).

كما أنه في إطار أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة الآنية لأي رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكامًا للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التي يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان إستيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظًا على حقوق المصلحة.

في إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالأسواق، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية:

صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج بإصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى الى دخول حوالى 3 طن ذهب في ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلي كما تم مد العمل بالقرار لمده 6 أشهر أخرى).

صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة او التصدير او الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.

وصدر القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة ماده جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة في ذات المجال ومنعًا لحدوث أى تضارب في أي قرارت صادرة من هذه الجهات.