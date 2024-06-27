ضياء رشوان: التأخر فى حل أزمة الكهرباء ليس فى صالح أحد

تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بخالص التهنئة للشعب المصري بذكرى 30 يونيو، هذه الثورة التي أعادت الوطن إلى مساره الصحيح.

أزمة الكهرباء

وقال الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي": "نقدر بشكل كبير كافة المآسي التي يعاني منها الشعب المصري، وبخاصة أزمة الكهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة، لذا نأمل أن يكون هناك المزيد من القرارات الواضحة والحازمة في تلك الأزمات".

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتوفير الخدمات للمواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم من خلال برامج التنمية التي تقوم بتدشينها على مدار العشر سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا مدى الغضب الشعبي المتعلق بانقطاع الكهرباء، ونأمل أن تحدث الدولة نوعًا من التوازن بين احتياجات المواطنين من الكهرباء وبين الترشيد في الاستهلاك.

التغيرات المناخية الحادة

وتابع: "التأخر في حل معادلة الكهرباء ليس في صالح أحد، لذا على الدولة الإسراع في حل أزمة المواطنين، كما أن المواطن عليه المساهمة في زيادة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء".

واستطرد: "التغيرات المناخية أحدثت الكثير من الأزمات في عدد كبير من دول العالم، وكل دولة تختلف أشكال تصديها للأزمات الناجمة عن التغير المناخي وفق قدراتها وإمكانياتها".

وأشار إلى أن العالم الأول لديه القدرة المالية والآلية التي تمكنه من التصدي للأزمات المختلفة منها أزمة المناخ والتغير الحراري أكثر من دول العالم الثالث.