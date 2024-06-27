«ذا أثلتيك»: تين هاج بات قريبًا من تمديد عقده مع اليونايتد

اقترب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، من تمديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تين هاج مع مانشستر يونايتد بحلول 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة مانشستر يونايتد وتين هاج باتا قريبين من التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد للمدير الفني الهولندي.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في الدوري الانجليزي بالمركز الثامن برصيد 60 نقطة.

وأفادت ذا أثلتيك أن المفاوضات مع رود فان نيستلروي، مهاجم النادي السابق، وريني هاك، المدير الفني لنادي جو أهيد إيجلز، للانضمام للجهاز الفني لتين هاج بداية من الموسم المقبل باتت في مراحل متقدمة.

وبحسب ما ذكرته الشبكة، فإن تعيين فان نيستلروي وهاك في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، قد يؤدي إلى رحيل ميتشيل فان دير جاج، المدرب المساعد لتين هاج والذي يطمح لأن يعود مرة أخرى لمنصب المدير الفني.

وقالت الشبكة إن التغيير المحتمل في الجهاز المساعد لتين هاج سيشهد إعادة النظر في أدوار ستيف ماكلارين، المدرب المساعد لتين هاج، في حين من المقرر أيضًا إجراء محادثات منفصلة حول مسئوليات دارين فليتشر مع النادي، في ظل عدم حسم مصير بيني مكارثي حتى الآن.

مسيرة تين هاج التدريبية

انطلقت مسيرة إريك تين هاج التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

في صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.