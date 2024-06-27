"الدولية لدعم فلسطين": أهالى غزة يعيشون فصول جريمة إبادة جماعية متواصلة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن شعبنا في قطاع غزة يعيش فصول جريمة إبادة جماعية متواصلة حتى الآن وتتجدد فصولها كل مرة وفق تكتيكات ومنهجية حرب الإبادة التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بإعلان جيش الاحتلال الانتقال إلى المرحل الثالث الذي بدأ فصوله اليوم في حي الشجاعية عبر اجتياح مفاجئ وكثافة نيران من الطائرات الكواد كابتر وطائرات الأباتشي وطائرات الحربية لمنازل المواطنين الذين عادوا إلى هذا الحي بعد تدميره يلتمسون الحد الأدنى من الأماكن للإيواء التي يمكن أن تؤويهم وبعد أن يكونوا قد رتبوا أنفسهم بالشق اليسير من الامكانات وإعادة ترتيب بعض الأماكن المدمرة لاستخدامها بشكل مؤقت إلا أن الاحتلال يأبى أن يبقي هؤلاء السكان المدنيين في حالة استقرار في هذه المرحلة سمتها الإنهاك والإهلاك تهجير متكرر التي تحدث على مرأة ومسمع من العالم في الشهر التاسع على التوالي.

وأكد أن هذه سمة هذه العمليات فهناك عشرات الشهداء والجرحى لم تعرف أعدادهم نظرًا لمنع أطقم الدفاع المدني من الدخول إلى حي الشجاعية وإلى الأحياء المستهدفة، إضافة إلى منع إجلاء المصابين كما أن الاحتلال قد دمر كل المشافي في داخل قطاع غزة، وبالتالي لا يوجد إلا مشفى المعمداني الذي يعمل كنقطة طبية وهو عاجز عن استقبال هذه الإعداد الكبيرة من المصابين التي وصلته صباحًا في ضرب واحدة من طائرات الاحتلال وصلوا قرابة 30 مصاب عجز المشفى عن التعامل معهم.

وأوضح أن هناك شهداء يرتقون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عدا عن المجاعة التي باتت وتهدد ما تبقى من سكان القطاع غزة الذين يعيشون في فصول مجاعة حاد بعد إغلاق المعابر المتواصل لليوم 52 على التوالي دون أن تسمح دولة الاحتلال حتى للمنظمات الدولية والإنسانية من العمل على إغاثة السكان المدنيين أو تمرير بعض المساعدات وإن كانت شحيحة.