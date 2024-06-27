الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعذر تمثيل الجريمة.. انهيار المتهم بذبح عائلته أمام النيابة بالغربية

المتهم
المتهم

انهار المتهم الذى قام بقتل عائلته بمركز قطور بالغربية بعد تحقيقات موسّعة استمرت لساعات عديدة ولم يقدر على تمثيل الجريمة بمسرح الواقعة بعد دخول المتهم فى حالة من الانهيار

وكشف مصدر أمنى أنه بعد ساعات عديدة من التحقيقات التى أجرتها النيابة وعند تحديد موعد تمثيل الجريمة بمسرح الواقعة انهار المتهم ودخل فى نوبة بكاء شديدة.

وشهدت عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بالغربية واقعة مأساوية لم تشهدها من قبل حيث قام شاب في العقد الثالث من العمر بالتخلص من اسرتة المكونة، من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين وتقطعيهما إربًا وإشعال النيران في أجسادهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد محمد العسال بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.   

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي "والدة المتهم"في بداية العقد السادس والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي" أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل محامي، وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية. 

تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة. 

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة.

نيابة قطور تمثيل الجريمة بمسرح الواقعة تحقيقات موسعة نوبة بكاء شديدة

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