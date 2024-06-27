الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سويلم: مشروع المياة الجوفية يعكس التزام مصر بدعم جهود جنوب السودان

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، ولاية جونجلي بدولة جنوب السودان، حيث كان في استقبال محجوب بيل حاكم ولاية جونجلي وذلك في إطار زيارة  لدولة جنوب السودان الشقيقة.

وعقد الوزراء إجتماعا مع  حاكم ولاية جونجلى الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم والوفد الرسمي المرافق  والسفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تم نهوها او الجارى تنفيذها وعرض متطلبات الجانب الجنوب سودانى من المشروعات المستقبلية.

وقد أثنى محجوب بيل على المشروعات التي تم تنفيذها بدعم مصري والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتمثل مساهمة حقيقية في خدمة المواطنين، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات.

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تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب

وعقب اللقاء توجه  الوزراء وحاكم الولاية وسفير مصر بجنوب السودان لإحتفالية تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بمدينة بور بولاية جونجلي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع.

وفي كلمته أمام الحضور.. أعرب الدكتورهاني سويلم عن تدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع حيث نحتفل معًا بانطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي بالمنطقة بخدمة ما يقرب من 4000 نسمة، مشيرًا لإنتهاء مصر من تنفيذ (20) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب 100 ألف نسمة، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة.

ومن جانبه أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، متوجهًا بالشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام الذي أسهم في حسم المشكلة التي كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسى، كما سيسهم البئر أيضا في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق المحيطة، مطالبًا باستمرار الدعم المصري لجنوب السودان في مجال المياه.

مجال المياه حركة الملاحة النهرية التنمية المستدامة مشروع إنشاء آبار جوفية حاكم ولاية جونجلى

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