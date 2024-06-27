أحمد حمدي في الزمالك بعد خضوعه لجراحة الصليبي

تواجد أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء مساء الخميس بعد عودته من ألمانيا في وقت سابق عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وأدى أحمد حمدي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة د.محمد أسامة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد الجراحة التي خضع لها في ألمانيا.

وحرص د.محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على إجراء فحوصات لأحمد حمدي للاطمئنان عليه، خاصة أن اللاعب بدأ اليوم البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بالشكل الأمثل.

كواليس جلسة جوميز مع اللاعبين علي هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة، واطلع المدير الفني من معاونيه على التقارير للفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية.