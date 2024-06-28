الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صراع الصحافة الورقية والرقمية" فى ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام

ملتقى الإسكندرية
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام

ينطلق ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام بإدارة الدكتورة هدى الساعاتي بتنظيم الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة، حيث يناقش الصراع الكبير بين الصحافة الورقية والرقمية بين مواكبة المستقبل والحفاظ على أصل الصناعة في ظل تحديات عصر الذكاء الاصطناعي.

 

سكرتير نقابة الصحفيين: الصحافة الورقية في مأزق وتحارب من اجل البقاء

أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الصحافة الورقية المصرية في مأزق خطير، بالأمس كانت رائدة تبدع وتبتكر وتنتج، وتؤثر في الرأي العام المصري والعربي، واليوم صارت تصارع من أجل البقاء، وتحارب في عديد من الجبهات، جبهة الأوضاع الاقتصادية  وجبهة المنافسة مع الصحافة الإلكترونية.

وأشار عبد الرحيم، إلى أن تاريخ الصحافة الورقية المصرية العريق، الذي يزيد على مائتي عام لم يشفع لها من الانهيار في أرقام التوزيع وتراجع الاستثمار في صناعتها.

واصل سكرتير نقابة الصحفيين، أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومواكبة الصحافة الإلكترونية ووضع خطط واليات جديدة لتطوير مضمونها بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القرارات عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر من تحليل ومتابعات وحوارات وآراء، وأن الأمر يحتاج إلى مساندة الصحف الورقية اقتصاديًا ومهنيًا وعقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين لتطوير الأداء المهني مؤكدا علي أن  غياب المهنية والموضوعية والمصداقية في غالبية المواقع الإلكترونية وانتشار الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي  يجعلنا نتمسك بصحافتنا الورقية.

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ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

 

 

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
الصحافة الورقية والرقمية ملتقي الإسكندرية الاول للإعلام متحف الفنون الجميلة الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ

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