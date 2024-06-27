جبريل: المرأة فى ثورة 30 يونيو رفضت كل محاولات عرقلة مسيرة الوطن

أكدت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، أن دور المرأة في ثورة 30 يونيو كان واضحا وبارزا ورافضا لكل محاولات عرقلة مسيرة الوطن، لافتة أن السنوات الـ11 الأخيرة شهدت دعم وحضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطني.

وأضافت جبريل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية اعتبرت المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني، حيث إن شاهدنا اهتماما كبيرًا لدعم وتمكين المرأة في كافة المناحي وفي ظل وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في المساهمة في تنمية مجتمعها من خلال توليها الكثير من مواقع صنع القرار.

وأكدت أن المرأة تولت منصب محافظ ونائب محافظ، فضلًا عن تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019، وغيرها من المهن التي استطاعت أن تحقق فيها النجاح والتميز، موضحة أن هذه الإنجازات لم تتحقق إلا في وجودة قيادة سياسية واعية وداعمة للمرأة ومساندة لها وعلى ثقة بأن نجاحها يضيف إلى مكتسبات الوطن ورصيدة.