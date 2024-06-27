الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البشتاوى: هناك شرخ واضح داخل المجتمع والنظام السياسى لم نشهده منذ تأسيس إسرائيل

حكومة نتنياهو
حكومة نتنياهو

قال الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل، إنه منذ تشكل حكومة نتنياهو الأخيرة منذ ديسمبر 2022 كنا نرى هناك شرخًا واضحًا، وانقسامًا واضحًا، أفقيًا وعموديًا داخل المجتمع والنظام السياسي الإسرائيلي لم نشهده حقيقة منذ تأسيس إسرائيل.

أضاف البشتاوي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أحداث السابع من أكتوبر جاءت هدية من السماء مؤقتة كانت لنتنياهو وحكومته حيث إنه بالفعل انشغل الشارع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بحدث خارجي وغالبًا الشعوب تلتف حول قيادتها مهما كانت في حالة العدوان الخارجي أو الحرب الخارجية، التي من الممكن أن يخوضها النظام السياسي بهذا الموضوع.

وأوضح أننا وجدنا مؤقتًا وحدة الشعب الإسرائيلي وحتى انضمام بيني جانتس من المعارضة والتحاقه بمجلس الحرب؛ لأنه شعر بأن هناك خطرًا وجوديًا يهدد الإسرائيل، لكن حقيقة ما قبل أكتوبر وشهدنا لأول مرة هذا الانقسام الواضح وخوفا حقيقيا من العلمانيين واليساريين في إسرائيل والديمقراطيين من وصول هذا اليمين بشقّيه الديني والعلماني في إسرائيل، وهذا لأول مرة ربما واجهت إسرائيل ذلك.

وتابع: "بعد إنشائها مباشرة في عهد بن جوريون وهو أول رئيس وزراء وهو مؤسس لإسرائيل حقيقة وهو السبب الرئيسي الذي حال دون إنشاء إسرائيل دستور لهذه الدولة الناشئة، حيث كان الصراع الحقيقي بين المتدينين والعلمانيين لذلك ارتأى بن جوريون لهذا السبب الصراع بينهم، والسبب الثاني عدم وضوح حدود هذه الدولة الناشئة لهذين السببين لم تنشئ إسرائيل ولم تكتب دستورها لغاية هذا اليوم".

القاهرة الإخبارية نتنياهو حكومة نتنياهو مطروح للنقاش الشارع الإسرائيلي العدوان

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