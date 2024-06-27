"التموين" تنجح فى مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها، عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية، وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية تخطيط التموين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي.

بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز، وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

تم تنفيذ المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى:

تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (3394) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

المرحلة الثانية:

تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية.

مخابز تم تحويلها من سولا الى الغاز: 3271 مرحلة أولى و634 مرحلة ثانية بإجمالى 3905 مخابز.

مخابز تم تنفيذ تركبيات داخلية وخارجية لها: 3339 مرحلة أولى و751 مرحلة ثانية بإجمالى 4090 مخبزا.

مخابز تم تنفيذ شبكات أرضية لها: 3381 مرحلة أولى و791 مرحلة ثانية بإجمالى 4172 مخبزا.

وتدعم الدولة رغيف الخبز، ففي الموازنة الجديدة لدعم رغيف الخبز بقيمة 90،756 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم دقيق المستودعات بـ 5،248 مليون جنيه، فضلا عن دعم نقاط الخبز 10 قروش/ رغيف في 20،460 مليار رغيف بقيمة 640، 2 مليون جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر.

تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار – غاز)، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري رقم (11) لسنة 2024.

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام، الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار)، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو طري 20.89 قرش، والصافي 15.48 قرش.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو ملدن 23.03 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 17.62 قرش.

إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف الخبز المجري 20.28 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 14.83 قرش.

كما أوضحت التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص)، بالإضافة إلى سداد الجزء المخصوم من تكلفة تصنيع الخبز لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) عن كل رغيف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.