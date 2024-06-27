الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي استعداداته لمباراة فاركو المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏



وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏



كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي ‏يؤديها للتعافي من الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.

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