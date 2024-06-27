الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري

الأهلي
الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي استعداداته لمباراة فاركو المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي ‏يؤديها للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.

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