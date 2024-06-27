من قلب الحدث.. القاهرة الإخبارية ترصد تطورات الوضع فى غزة لحظة بلحظة

تستمر قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها اللحظية للأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وذلك عبر مراسليها الموجودين بقلب الحدث على مدار الساعة، حيث قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن المبرر الذي يسوقه جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل العمليات البرية التي شنها على قطاع غزة هو مبرر واحد حاضر دائمًا في كل الجرائم، وهو الوصول إلى البنى التحتية المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن حي الشجاعية مثله مثل حال كثير من الأحياء السكنية تعرض لتوغل بري، وقد ألحق الاحتلال الإسرائيلي دمارًا واسعًا في هذا الحي.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر معظم مباني حي الشجاعية السكنية، والمواطنون الذين عادوا إلى هناك حاولوا ترميم شيء ما من منازلهم للمكوث فيها بعد الدمار الواسع، لكن من الواضح أن الهدف الرئيسي من وراء هذه العملية هو دفع الناس مجددًا إلى النزوح نحو جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى في حيّ الشجاعية، سواء منازل المواطنين والبنى التحتية المدمرة أصلا في الحي وملاحقة الفلسطينيين وعدم توفير الأمن والاستقرار لهذا النازح في أي مكان يعود، مؤكدًا أن هذا هو المبرر الأوحد في كل العمليات البرية.

وأوضح أن الاحتلال الذي يتحدث دومًا عن أنه قام بتدمير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية ثم بعد فترة وجيزة يعيد مرة أخرى الكرة بعمليات برية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، هذا هو ما يجري الآن في حي الشجاعية، فالاحتلال يقول إنها عملية عسكرية وأن تحولت إلى منطقة قتالٍ عنيف ويطالب النازحين هناك بالنزوح إلى منطقة جنوب القطاع، مشيرًا إلى أنه لا مبرر إسرائيلي حاضر سوى مزيد من التدمير وملاحقة الفلسطينيين وقتلهم أينما كانوا.

وتابع يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن معظم المناطق في قطاع غزة تتعرض لاعتداءات إسرائيلية، لكن الساعة الأخيرة سجل فيها التطور الأبرز المتعلق بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية جديدة في حي الشجاعية وقد طالب كل السكان المتواجدين في منطقة الأحياء الجديدة في الشجاعية ومنطقة التركمان ومنطقة التفاح بالنزوح عبر شارع صلاح الدين إلى ما يسميه الاحتلال جنوب وادي غزة، أي باتجاه المحافظة الوسطى وجنوب القطاع إلى دير البلح ومدينة خان يونس.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عملية برية تتعرض لها هذه الأحياء وقد بدأت تلك العملية بقصف بري وجوي عنيف تعرضت له أحياء حي الشجاعية، ما دفع عشرات الآلاف إلى النزوح مرة أخرى تحت وطأة القصف هربًا من نيران الاحتلال باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، مؤكدًا أن معظم النازحين خرجوا سيرًا على الأقدام وعلى بعض العربات التي تجرها الدواب نظرًا لعدم وجود وسائل نقل في ظل هذه الظروف.

وأوضح أن الدفاع المدني يقول إن هناك عددًا من الشهداء والجرحى عند المناطق الشرقية من الشجاعية في محيط مقبرة الشجاعية ولم تتمكن الإسعافات أو حتى طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالهم، مشيرًا إلى أن 5 شهداء على الأقل نقل نحو مشفاء الأهل المعمداني وعدد من الجرحى جراء إطلاق طائرات الكواد كابتر النار صوب النازحين كذلك لتعرضهم بقصف مدفعي نفذته الآليات التي بدأت بالفعل التوغل من منطقة الكوربة شرق حي الشجاعية.

كما أكد "أبو كويك"، أن هذا هو التطور في الميدان الأبرز في الساعة الأخيرة، وقد سبق هذا التوغل سلسلة من الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على عدة منازل، ثلاثة منها كان في حي شجعية، خمسة منازل في منطقة الصبرى وقد راح ضحية هذا القصف أكثر من خمسة مواطنين حسب المصادر الطبية الفلسطينية.

فيما قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لثلاث شاحنات بإفراغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وحتى الآن لم تخرج الشاحنة الرابعة الأخرى ولا نعلم، حتى هذه اللحظة، إن كانت ستفرغ حمولتها أم ستعود إلى محيط معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأضاف إبراهيم، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه، حتى الآن، لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمرور مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء ولا حتى مساعدات الإنسانية ومشتملات الغذاء إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم بناء على الاتفاق المصري الأمريكي، وسمحت فقط بمرور ثلاث شاحنات للغاز الطبيعي فقط أُفرغت حتى الآن وما زالت الشاحنة الرابعة لم تعد وحتى هذه اللحظة لم نعلم إذا كانت ستفرغ حمولتها أم تعود إلى محيط معبر رفح البري هذا بالنسبة لمشهد دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد قطاع غزة من الأراضي المصرية.

وأوضح أننا سمعنا دوي عدد من الانفجارات، بالإضافة إلى اشتباكات يبدو أنها بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية أو بالتحديد شرق معبر رفح الفلسطيني.

وأشار، إلى أنه في المناطق الغربية لمدينة رفح ونحن على بضع مئات الأمتار من مدينة رفح في أقصى الحدود المصرية شاهدنا عددا من أعمدة الدخان التي تصاعدت، بالإضافة إلى غبار أبيض على ما يبدو أنه استمرار لعملية نصف المنازل في المناطق الغربية لمدينة رفح.

وأكد أنه رغم احتياج القطاع إلى مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والتعنت الإسرائيل الواضح أمام أمام دخول هذه المساعدات الإنسانية من خلال منفذ كرم أبو سالم حتى بعد الاتفاق المصري الأمريكي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم بشكل مؤقت وحتى العودة للعمل إلى معبر رفح البري من خلال أو الوصول إلى آلية والتفاق للعمل من خلال معبر رفح البري مرة أخرى الذي يمثل شريان الحياة إلى القطاع الذي كانت تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية بكثرة إلى الأشقاء في القطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي بالطائرات المُسيّرة، استهدف مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة شمال القطاع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 47 شهيدًا و52 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37765 شهيدًا و86429 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد مسئول إسرائيلي أن عملية الجيش في حي الشجاعية بغزة جزء من مرحلة الاجتياحات التي ستستمر في قطاع غزة أينما تحاول حماس إعادة سيطرتها، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنة ناحل عوز، سقطتا في مناطق مفتوحة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وناحل عوز.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الناقورة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أنه لا منطقة آمنة ينزح إليها السكان في شمال قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".