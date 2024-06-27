الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. محمود علاء ينهي تعاقده مع الزمالك ويدرس عروض الخليج

محمود علاء مدافع
محمود علاء مدافع الزمالك

تنازل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،عن جزء كبير من مستحقاته وسيرحل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري ولن يكمل الموسم مع الفريق.


وشارك محمود علاء مع الزمالك خلال الموسم الجاري  في خمس مرات بكل البطولات، وتوج مع الفارس الأبيض بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.


وتسلم محمود علاء الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك، لتنتهي قصة اللاعب مع القلعة البيضاء، ويمتلك اكثر من عرض من أندية الخليج ومن المنتظر أن يحسم مصيره في الأيام المقبلة.

 

كواليس جلسة جوميز مع اللاعبين 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة. 


وشهدت الجلسة التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة،  واطلع المدير الفني من معاونيه على التقارير للفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية.

“جوميز” يطمئن على الحالة البدنية للاعبين 
وفي سياق متصل، حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على الاطمئنان من جواو ميجيل مخطط الأحمال على حالة اللاعبين البدنية وفقًا للأرقام الخاصة بكل لاعب.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم البرنامج التأهيلي إلى فقرتين لمدة تقترب من 20 دقيقة، وتضمنت الفقرة الأولى إطالات وتدريبات تأهيلية متنوعة، في حين تضمن الجزء الثانى فقرة بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء التمرير فيما بينهم.

وقاد جواو ميجيل مخطط الأحمال هذه الفقرة وقام بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بكل لاعب، خلال أداء الفقرة البدنية.

الزمالك اللاعب محمود علاء رحيل محمود علاء عروضالخليج نهاية الموسم

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