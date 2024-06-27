خبير شؤون أوروبية: نتنياهو أضعف كيانه وسلطته داخل الجيش والشارع الإسرائيلي

قال عبد الغني العيادي، خبير الشؤون الأوروبية، إنه لأول مرة يغضب فيها الجيش الإسرائيلي وهو جزء من الشعب، والشعب غاضب من نتنياهو وغاضب من تسيره لملف إصلاح منظومة العدل وغضب الجيش كما غاضب الشعب، بمعنى أن نتنياهو أثار حفيظة الشعب وجعل الشعب ضده أي أنه أضعف وجوده وأضعف كيانه وأضعف سلطته داخل الجيش وخارجه.

وأضاف العيادي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الإسرائيلي جزء من الذين تأثروا بالتأثيرات السلبية لهذا الملف، مشيرًا إلى أن نتنياهو لم يكن يحسب أبدًا تعطيل هذا الملف وتأثيره على الاقتصاد وبالتأثير على الاقتصاد يؤثر على نفسية الجيش.

وأوضح أن نتنياهو وضع الديمقراطية موضع الشك، والشعب الإسرائيلي يقول بأن وجوده مبني على أساس الديمقراطية بمعنى هُزّت قواعد الديمقراطية وتم التشكيك فيها وهذه أول نقطة أثارت حفيظة الجيش وأثارت حفيظة الغاضبين من داخل الجيش.