المصري يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي في الدوري

حقق المصري فوزا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ارتفع رصيد المصري عند 45 نقطة في المركز الثالث من 27 مباراة وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

أحداث المباراة

فريق المصري استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الرابعة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق معتز زدام لكنها ارتطمت بالدفاع.

في الدقيقة الخامسة إصابة عماد حمدي لاعب الإسماعيلي وتوقف اللعب.

وأجرى الإسماعيلي تغيير مبكر في الدقيقة الثامنة بنزول محمد بيومي بدلا من عماد حمدي.

وشهدت الدقيقة 12 هدف التقدم لصالح المصري عن طريق فخر الدين بن يوسف وذلك بعد كرة عرضية من حسين فيصل من يسار منطقة الجزاء ليحاول الدفاع تشتيت الكرة لترتطم بفخر الدين بن يوسف وسكنت الشباك.

في الدقيقة 22 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق نادر فرج لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 25 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عمر الساعي لكنها مرت أعلى العارضة.

فرصة خطيرة لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 54 بعد انفراد تام من إيريك تراوري الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 62 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 67 فرصة هدف ثاني ضائعة من المصري بعد انفراد تام قبل أن يسدد البديل يوسف الجوهري كرة من يمين منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 71 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي تصدى لها حارس المرمى.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة ليسدد خالد النبريصي كرة مرت بجوار القائم الأيسر.