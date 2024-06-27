الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متخصص فى الشئون الاقتصادية يوضح جهود الدولة المصرية لتدعيم قطاع الصناعة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات علمت على تدعيم قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وفرت كل التمويلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي في إطار استهداف الدولة المصرية معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري 7% تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أحمد يعقوب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن قطاع الصناع تضمن مبادرات في غاية الأهمية، منها مبادرة لتخصيص 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر قطاعا من القطاعات المهمة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى المشروعات الحرفية وغيرها من المشروعات التي تصل تدريجيا إلى مشروعات كبرى.

وأوضح أن كل القطاعات ذات الأولوية هي قطاع الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة، حيث كان للقطاعات الثلاثة أولوية خلال المرحلة الحالية، بتوفير تمويلات وتسهيلات بقيمة 120 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

الدولة المصرية تدغيم الصناعة أحمد يعقوب معدل نمو الاقتصاد المصرى

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