الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التموين" تنتهي من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من  يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال  السطور التالية عن الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر).

فقد كشفت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم عن الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

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وفى إطار استكمال البنية الاساسية لتشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة 
بالليزر، فقد تم خلال عام 2023 بالآتي:

تم تدبير وتوريد عدد (5) أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة "جرافوتيك" الفرنسية واللازمة لبدء 
تشغيل المنظومة.

تم استضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة كما تم اختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز 
البيانات الموحد للدولة بالعاصمة الادارية.

تم التنسيق مع كل من (الشركة المصرية للاتصالات ـ إدارة الإشارة)؛ لتوفير مسارات الربط 
للمنظومة بين المقر الرئيسي للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة.

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في اطار تحقيق الاعتمادية لأعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين  تأكيدًا لموثوقية نتائج قياساتها، فقد تم انتهاج سياسة اعتماد معامل المصلحة طبقًا للمواصفة القياسية رقم (17025) حيث تم تجديد اعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام وجارِ اتخاذ إجراءات اعتماد معامل فحص المعادن الثمينة (الفحص بالأشعة السينية - الفحص بالامتصاص الذري) بالإضافة إلى معمل فحص الأحجار ذات القيمة.

مشروع ورشتي للمشغولات الذهبية

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع "ورشتي" والذي يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من إجمالي (250) ورشة في المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة في دراسة إختيار الورش الأكثر استحقاقًا المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنيًا للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة في هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة.

الجهود في مجال تحقيق أكبر عائد ممكن لجهات وأجهزة الدولة من الممتلكات والمصادرات والمظبوطات المطلوب بيعها من المعادن الثمينة والنفيسة (سبائك الذهب والفضة).

المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة الدمغ والتكويد بالليزر ن توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع تفعيل المنظومة والتدريب سوق المشغولات الذهبية المعادن النفيسة الأسواق العالمية

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