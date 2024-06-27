إيزيس محمود: المرأة بـ30 يونيو استدعت تاريخها النضالي وقادت الصفوف

قالت إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة في 30 يونيو استدعت تاريخها النضالي وانطلقت تقود الصفوف للحفاظ على هوية الوطن، مؤكدة أن دور المرأة بات واضحًا بشكل كبير في المجتمع خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسات الدولة تتكامل فيما بينها لتقدم للمرأة برامج ومبادرات، حيث نرى وزارة التضامن الاجتماعي تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وأيضًا وزارة الصحة والسكان تتوسع هي الأخرى في المبادرات الصحية التي تتوجه للمرأة بشكل عام، كما أن المجلس القومي للمرأة يقود حركة مجتمعية كبرى لإعادة تشكيل وعي المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع.

وأوضحت إيزيس محمود، أن الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، تحدد مجموعة من الأطر، حتى تتحرك نحوها الدولة لتحقيق مجتمع عادل يقوم على تكافؤ الفرص، واندماج اجتماعي لكل أفراد الوطن، مؤكدة أن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع يدعم تمكين المرأة.