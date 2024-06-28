سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري 12.91 جنيه.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.75 ريال سعودي.
اليورو مقابل الريال السعودي
4 ريالات سعودية.
الجنيه الأسترليني مقابل الريال السعودي
4.74 ريال سعودي.
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.023 ريال سعودي.
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.18 ريال سعودي.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
|البنك
|الشراء
|البيع
|البنك المركزي المصري
|12.8700
|12.9100
|البنك الأهلي المصري
|12.8800
|12.9100
|بنك مصر
|12.8800
|12.9100
|بنك القاهرة
|12.8800
|12.9100
|بنك الإسكندرية
|12.9100
|12.9900
|البنك التجاري الدولي
|12.8200
|12.9100
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|12.9800
|13.0600
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.9789
|48.0789
|يورو
|51.2366
|51.3626
|جنيه إسترلينى
|60.6357
|60.7813
|فرنك سويسرى
|53.4167
|53.5519
|100 ين يابانى
|29.9288
|29.9930
|ريال سعودى
|12.7886
|12.8159
|دينار كويتى
|156.3593
|156.7363
|درهم إماراتى
|13.0604
|13.0916
|اليوان الصينى
|6.6026
|6.6164
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