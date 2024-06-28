الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري 12.91  جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.75 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4 ريالات سعودية.

الجنيه الأسترليني مقابل الريال السعودي

4.74 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.023 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.18 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكالشراءالبيع
البنك المركزي المصري12.870012.9100
البنك الأهلي المصري12.880012.9100
بنك مصر12.880012.9100
بنك القاهرة12.880012.9100
بنك الإسكندرية12.910012.9900
البنك التجاري الدولي12.820012.9100
مصرف أبو ظبي الإسلامي12.980013.0600

أسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.978948.0789
يورو51.236651.3626
جنيه إسترلينى60.635760.7813
فرنك سويسرى53.416753.5519
100 ين يابانى29.928829.9930
ريال سعودى12.788612.8159
دينار كويتى156.3593156.7363
درهم إماراتى13.060413.0916
اليوان الصينى6.60266.6164

 

 

 

 

 

 

 

 

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