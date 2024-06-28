سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

واصل سعر الريال السعودي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري 12.91 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.75 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4 ريالات سعودية.

الجنيه الأسترليني مقابل الريال السعودي

4.74 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.023 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.18 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الشراء البيع البنك المركزي المصري 12.8700 12.9100 البنك الأهلي المصري 12.8800 12.9100 بنك مصر 12.8800 12.9100 بنك القاهرة 12.8800 12.9100 بنك الإسكندرية 12.9100 12.9900 البنك التجاري الدولي 12.8200 12.9100 مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.9800 13.0600

أسعار العملات في مصر اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.9789 48.0789 يورو 51.2366 51.3626 جنيه إسترلينى 60.6357 60.7813 فرنك سويسرى 53.4167 53.5519 100 ين يابانى 29.9288 29.9930 ريال سعودى 12.7886 12.8159 دينار كويتى 156.3593 156.7363 درهم إماراتى 13.0604 13.0916 اليوان الصينى 6.6026 6.6164