سعر الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

واصل سعر الذهب اليوم تراجعه الذي بدأ أول أمس الأربعاء متأثر بالتراجعات التي سجلها سعر الذهب العالمي لعدة جلسات متتالية.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 21 بيع 3120 جنيها، والشراء 3140 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2691 جنيها، والشراء 2674 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 25,080 جنيها، والشراء 25,240 جنيها.

الكيلو بيع 3,582,857 جنيها، والشراء 3,605,714 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يبلغ متوسط سعر مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 120 جنيها للجرام، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 ١٤٪؜ من سعر جرام الذهب، حيث تختلف مصنعية الذهب حسب العيار كما تختلف من محل صاغة لآخر.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3588 جنيها، والشراء 3565 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 3289 جنيها، والشراء 3286 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2093 جنيها، والشراء 2080 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1791 جنيها، والشراء 1803 جنيها.

الأونصة بيع 111,427 جنيها، والشراء 112,138 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

واصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث انخفضت عقود الذهب الفورية بنحو 18 دولار تقريبا أو بنسبة 0.77% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2301 دولار للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.76% وسجلت حوالي 2313 دولار للأوقية.