تكريم رموز "اعتصام المثقفين" في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية، بصدد إقامة احتفالية خاصة بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح “عبدالمنعم” في تصريحات له، أن الاحتفالية تكرم مجموعة من المثقفين المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة خلال حكم الإخوان، وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

من ناحية أخرى، سيتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو انتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال افتتاح احتفالية عيد 30 يونيو الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.