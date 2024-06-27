الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم رموز "اعتصام المثقفين" في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

الفنان تامر عبد المنعم
الفنان تامر عبد المنعم

صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية، بصدد إقامة احتفالية خاصة بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح “عبدالمنعم” في تصريحات له، أن الاحتفالية تكرم مجموعة من المثقفين المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة خلال حكم الإخوان، وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

من ناحية أخرى، سيتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو انتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال افتتاح احتفالية عيد 30 يونيو الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.

تامر عبدالمنعم نيڤين الكيلاني خشبة مسرح السامر إحتفالية خاصة ثورة ٣٠ يونيه جلال الشرقاوي خالد صالح فتحية العسال

مواد متعلقة

دار الأوبرا تستضيف ثالث عروض فيلم جحر الفئران

انتهازي يستغل سيدة أرستقراطية.. كواليس شخصية كمال أبو رية في "سيما ماجي"

بعد طرح "عيونك مدرستي".. محجوب القاسم: "قريبا توزيع جديد لأغاني الزمن الجميل"

"بتقول جرحتك".. لطيفة تتصدر الترند بكليب جديد من ألبوم "مفيش ممنوع"

"لا أبالى".. محمود العسيلى ومسلم فى مأزق بسبب حقوق النشر

الإثنين.. محسن محيي الدين يكشف سر ابتعاده عن الفن على الحياة

"الجبالى" يشهد افتتاح فعاليات السوق الإعلامية ضمن المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون

مستوحى من مسلسل عالمى.. خالد النبوى يبدأ تصوير مشاهد "سراب" (صور)

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

بدأت بمشادة كلامية.. الزيت المغلي عقاب أب ونجله داخل مطعم بالمطرية

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

على طريقة ريا وسكينة.. الإعدام لربة منزل وابنتها والسجن لآخرين قتلوا سيدة وسرقتها بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل