سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية
تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة إلى مستوى 47 جنيها بعد أن تخطاه خلال الأيام الماضية، بينما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في مصر
|البنك
|الشراء
|البيع
|البنك المركزي المصري
|47.9969 جنيه مصري
|48.2500 جنيه مصري
|البنك الأهلي المصري
|48.2700 جنيه مصري
|48.3700 جنيه مصري
|بنك مصر
|48.2700 جنيه مصري
|48.3700 جنيه مصري
|بنك القاهرة
|48.2700 جنيه مصري
|48.3700 جنيه مصري
|بنك الإسكندرية
|48.6600 جنيه مصري
|48.7600 جنيه مصري
|البنك التجاري الدولي
|48.2900 جنيه مصري
|48.3900 جنيه مصري
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|48.3500 جنيه مصري
|48.4500 جنيه مصري
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.9789 جنيه مصري
|48.0789 جنيه مصري
|يورو
|51.2366 جنيه مصري
|51.3626 جنيه مصري
|جنيه إسترلينى
|60.6357 جنيه مصري
|60.7813 جنيه مصري
|فرنك سويسرى
|53.4167 جنيه مصري
|53.5519 جنيه مصري
|100 ين يابانى
|29.9288 جنيه مصري
|29.9930 جنيه مصري
|ريال سعودى
|12.7886 جنيه مصري
|12.8159 جنيه مصري
|دينار كويتى
|جنيه مصري 156.3593
|156.7363 جنيه مصري
|درهم إماراتي
|13.0604 جنيه مصري
|13.0916 جنيه مصري
|اليوان الصينى
|6.6026 جنيه مصري
|6.6164 جنيه مصري