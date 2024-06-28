سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو 2024  مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة إلى مستوى 47 جنيها بعد أن تخطاه خلال الأيام الماضية، بينما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

البنك الشراء البيع البنك المركزي المصري 47.9969 جنيه مصري 48.2500 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 48.2700 جنيه مصري 48.3700 جنيه مصري بنك مصر 48.2700 جنيه مصري 48.3700 جنيه مصري بنك القاهرة 48.2700 جنيه مصري 48.3700 جنيه مصري بنك الإسكندرية 48.6600 جنيه مصري 48.7600 جنيه مصري البنك التجاري الدولي 48.2900 جنيه مصري 48.3900 جنيه مصري مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.3500 جنيه مصري 48.4500 جنيه مصري

أسعار العملات في مصر اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.9789 جنيه مصري 48.0789 جنيه مصري يورو 51.2366 جنيه مصري 51.3626 جنيه مصري جنيه إسترلينى 60.6357 جنيه مصري 60.7813 جنيه مصري فرنك سويسرى 53.4167 جنيه مصري 53.5519 جنيه مصري 100 ين يابانى 29.9288 جنيه مصري 29.9930 جنيه مصري ريال سعودى 12.7886 جنيه مصري 12.8159 جنيه مصري دينار كويتى جنيه مصري 156.3593 156.7363 جنيه مصري درهم إماراتي 13.0604 جنيه مصري 13.0916 جنيه مصري اليوان الصينى 6.6026 جنيه مصري 6.6164 جنيه مصري