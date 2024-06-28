الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو 2024  مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة إلى مستوى 47  جنيها بعد أن تخطاه خلال الأيام الماضية، بينما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 

البنكالشراءالبيع
البنك المركزي المصري47.9969 جنيه مصري48.2500 جنيه مصري
البنك الأهلي المصري48.2700 جنيه مصري48.3700 جنيه مصري
بنك مصر48.2700 جنيه مصري48.3700 جنيه مصري
بنك القاهرة48.2700 جنيه مصري48.3700 جنيه مصري
بنك الإسكندرية48.6600 جنيه مصري48.7600 جنيه مصري
البنك التجاري الدولي48.2900 جنيه مصري48.3900 جنيه مصري
مصرف أبو ظبي الإسلامي48.3500 جنيه مصري 48.4500 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

أسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.9789 جنيه مصري48.0789 جنيه مصري
يورو51.2366 جنيه مصري51.3626 جنيه مصري
جنيه إسترلينى60.6357 جنيه مصري60.7813 جنيه مصري
فرنك سويسرى53.4167 جنيه مصري53.5519 جنيه مصري
100 ين يابانى29.9288 جنيه مصري29.9930 جنيه مصري
ريال سعودى12.7886 جنيه مصري12.8159 جنيه مصري
دينار كويتىجنيه مصري 156.3593156.7363 جنيه مصري
درهم إماراتي13.0604 جنيه مصري13.0916 جنيه مصري
اليوان الصينى6.6026 جنيه مصري6.6164 جنيه مصري

 

 

 


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