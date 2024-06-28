الآثار الإيجابية لعملية ترشيد استهلاك الكهرباء (جراف)

يرصد موقع الدستور في تقريره الخدمي أهمية ترشيد استهلاك استخدام الكهرباء، وتقليل استخدام مبرد الهواء، وإطفاء الإضاءة، وأعمدة الإنارة.

الترشيد يحفاظ على الموارد الطبيعية ويدعم الحياة على الكوكب.

يساعدك الترشيد على خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود.

دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة لتنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة.

ترشيد استهلاك الطاقة يؤدي إلى تحسين جودة الهواء.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة الأخرى.

إيقاف تشغيل الأجهزة وإغلاق الأنوار يساعد في توفير الكهرباء.

ترشيد استهلاك الطاقة يساعد على تجاوز أي تحديات تواجه الدولة.

يساعد استهلاك الطاقة في الحفاظ على الطاقة لفترة أطول للأجيال القادمة.