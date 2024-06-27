الاتحاد الأوروبى: قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة لم ينفذ بعد

أكد الاتحاد الأوروبي، أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن وقف العمل العسكري وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لغزة والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحًا بالوقت الراهن.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا مطبقًا أدى إلى حدوث مجاعة.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر.