الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدأت بمشادة كلامية.. الزيت المغلي عقاب أب ونجله داخل مطعم بالمطرية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تطورت مشادة كلامية إلى مشاجرة داخل مطعم بمنطقة المطرية بالدقهلية أقدم خلالها صاحب مطعم على سكب زيت مغلي على شخص ونجله وتم وضع المصابين تحت الملاحظة لتلقى الرعاية الصحية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز المطرية بوصول شخص ونجله إلى المستشفي مصابين بحروق متفرقة نتيجة ادعاء تعد من آخر وسكب زيت مغلي عليهما.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة مع مالك أحد المطاعم امتدت إلى مشاجرة قام علي إثرها مالك المطعم بسكب الزيت المغلي عليهما، حيث أصيب الأب علي، م، ال، 70عاما، مقيم شارع الظاهر بيبرس، ونجله محمد، ع، ال،40 عاما، مقيم ذات العنوان.

تم التعامل مع المصابين والوضع تحت المتابعة الصحية داخل مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

مشادة كلامية مشاجرة المطرية الدقهلية صاحب مطعم سكب زيت مغلي

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

السيطرة على مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى سوهاج

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين فى جرجا

"عقد إيجار" يتسبب في مشاجرة دامية بين جزار وصاحب محل بالمرج

مقتل شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

الأكثر قراءة

لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

بدأت بمشادة كلامية.. الزيت المغلي عقاب أب ونجله داخل مطعم بالمطرية

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل