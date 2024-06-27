بدأت بمشادة كلامية.. الزيت المغلي عقاب أب ونجله داخل مطعم بالمطرية

تطورت مشادة كلامية إلى مشاجرة داخل مطعم بمنطقة المطرية بالدقهلية أقدم خلالها صاحب مطعم على سكب زيت مغلي على شخص ونجله وتم وضع المصابين تحت الملاحظة لتلقى الرعاية الصحية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز المطرية بوصول شخص ونجله إلى المستشفي مصابين بحروق متفرقة نتيجة ادعاء تعد من آخر وسكب زيت مغلي عليهما.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة مع مالك أحد المطاعم امتدت إلى مشاجرة قام علي إثرها مالك المطعم بسكب الزيت المغلي عليهما، حيث أصيب الأب علي، م، ال، 70عاما، مقيم شارع الظاهر بيبرس، ونجله محمد، ع، ال،40 عاما، مقيم ذات العنوان.

تم التعامل مع المصابين والوضع تحت المتابعة الصحية داخل مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.