الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين تنجح في تأسيس أول بورصة سلعية برأس مال 100 مليون جنيه

البورصة المصرية للسلع
البورصة المصرية للسلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من  يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال  السطور التالية  تأسيس البورصة السلعية.

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

شركة مساهمة مصرية مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020، سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب،مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

تهدف البورصة السلعية - مصر أن تكون منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities.

وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

 أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

رئيس البورصة السلعية: نتفاوض لطرح سلع جديدة على منصة البورصة

ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.

وكذلك من تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.

وساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوى الامر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.

كان قد كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر السابق، عن تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح عبر منصة البورصة، بقيمة 12.3 مليار جنيه.

وأشار "عشماوي"، إلى أن هناك 139 شركة تتداول من 156 مطحنًا خاصًا وعامًا، من خلال 9 آلاف عملية.

txt

التموين: إنهاء ميكنة قواعد بيانات "القابضة للصناعات الغذائية" وشركات السلع

وقال إن عمليات توريد الأقماح تمت عبر العديد من نقاط التجميع، مشيرًا إلى ميكنة توريد الأقماح عبر 711 نقطة مما أسهم في تطوير نظم متابعة وتنظيم تداول القمح؛ بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمليات التوريد والمتابعة اللحظية لها.

وتعد البورصة السلعية مصر، إحدى الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية مهمة للتسعير، من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وتهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

شركة البورصة المصرية للسلع وزارة التموين والتجارة تأسيس البورصة السلعية هيئة السلع التموينية الشركة القابضة للصوامع جهاز تنمية التجارة الداخلية

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل