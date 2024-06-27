التموين تنجح في تأسيس أول بورصة سلعية برأس مال 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية تأسيس البورصة السلعية.

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

شركة مساهمة مصرية مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020، سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب،مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

تهدف البورصة السلعية - مصر أن تكون منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities.

وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.

وكذلك من تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.

وساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوى الامر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.

كان قد كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر السابق، عن تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح عبر منصة البورصة، بقيمة 12.3 مليار جنيه.

وأشار "عشماوي"، إلى أن هناك 139 شركة تتداول من 156 مطحنًا خاصًا وعامًا، من خلال 9 آلاف عملية.

وقال إن عمليات توريد الأقماح تمت عبر العديد من نقاط التجميع، مشيرًا إلى ميكنة توريد الأقماح عبر 711 نقطة مما أسهم في تطوير نظم متابعة وتنظيم تداول القمح؛ بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمليات التوريد والمتابعة اللحظية لها.

وتعد البورصة السلعية مصر، إحدى الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية مهمة للتسعير، من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وتهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.