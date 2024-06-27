لأول مرة منذ 28 شهرًا.. البنك المركزى: 14 مليار دولار فائضًا فى صافى الأصول الأجنبية

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي سجل فائضًا بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهرًا بنهاية مايو الماضي.

وأضاف، خلال بيانات صادرة اليوم على موقعه الإلكتروني، أن التحسن جاء مدعومًا بتدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.



تسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة "القابضة" "ADQ"- الواقع مقرها في أبوظبي- على 3 دفعات خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.