الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة منذ 28 شهرًا.. البنك المركزى: 14 مليار دولار فائضًا فى صافى الأصول الأجنبية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي سجل فائضًا بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهرًا بنهاية مايو الماضي.

وأضاف، خلال بيانات صادرة اليوم على موقعه الإلكتروني، أن التحسن جاء مدعومًا بتدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.


تسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة "القابضة" "ADQ"- الواقع مقرها في أبوظبي- على 3 دفعات خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل