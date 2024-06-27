الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بطعن ربة منزل بسلاح أبيض فى الجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنًا بسلاح أبيض فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة، نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن خلافًا بينها وبين أحد الأشخاص، دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، ما أدى إلى مفارقتها الحياة.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيقات.

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