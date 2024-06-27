الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنمية المحلية»: إعلان مواعيد فتح وغلق المحال بعد العرض على رئيس الوزراء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عددًا من المقترحات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء، وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة، فى ظل الارتفاع غير المسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وترأس وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة، على رأسها وزارات: الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة، بجانب هيئة سلامة الغذاء.

ويأتى الاجتماع وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزير التنمية المحلية بعقده، لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، خلال فصل الصيف، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، فى بيان، أن «اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستعلن عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء».

وتناول الاجتماع، كذلك، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١ لسنة ٢٠١٤ بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة، وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لهذه المنظومة، من ٣١٦ إلى ٥٨٠ نشاطًا.

وجرت إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة، الأمر الذى يسهم فى التيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما استعرض الاجتماع توجيهات وزير التنمية المحلية بتحديث منظومة تراخيص المحال العامة، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات على المواطنين، وبالتالى تشجيعهم على التقدم إلى تلك المنظومة الجديدة، علاوة على دعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

 

وزير التنمية المحلية

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