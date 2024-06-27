مصر تتجاوز أزماتها.. استقرار إمدادات الغاز ينعش مصانع الأسمدة

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر أعادت الحياة إلى قطاعاتها الصناعية بفعاليّة من خلال استئناف توزيع الغاز الطبيعي بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد من المصانع، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الصناعي وتأكيد استقرار الإمدادات الطاقية.

إعادة تشغيل مصانع البتروكيماويات بعد ضخ الغاز

وجاء إعلان شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال البتروكيماويات عن بدء استقبال التغذية الخاصة بتشغيل المصانع مرة أخرى من خلال معالجة الغاز الطبيعي وإعادة تشغيل المصانع، كدليل على بدء تعافي القطاع بعد فترة توقف أثرت على الإنتاج والعمليات.

جهود الحكومة فى توفير الغاز

أشار نائب رئيس هيئة البترول، لـ«الدستور»، إلى أن هذا التطوير يأتي في ظل جهود حثيثة تبذلها الشركات المصرية، خاصة في قطاع الأسمدة، للتكيف مع التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والبيئية.

إحلال الغاز الطبيعي بالهيدروجين

وواجهت شركة أبوقير للأسمدة تحديات كبيرة بسبب انقطاع الغاز الطبيعي، ما دفعها لإيقاف عملياتها في 3 من مصانعها، لكن الشركة سرعان ما أطلقت مبادرات استراتيجية للتحول نحو استخدام الطاقة البديلة، حيث وافق مجلس إدارتها على مشروع يشمل إجراءات لإحلال الغاز الطبيعي بالهيدروجين وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2.5 ميغاوات، هذه الخطوات ليست فقط تعزز استدامة الشركة من الناحية البيئية، بل تقلل أيضًا من اعتمادها على الكهرباء المولدة من مصادر غير متجددة.

انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وأوضح يوسف أن الإعلان الذي صدر عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بخصوص انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشير إلى تحسن كبير في إدارة الموارد الطاقية في البلاد.

وأشار إلى أن هذا التحسّن لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة للتخطيط الدقيق والجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة والشركات المعنية لضمان توفير الطاقة بشكل مستمر وفعال، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار الطاقة إلاّ أن مصر تمكنت من تجاوز هذه العقبات وتأكيد قدرتها على التعافي والنمو.