DMC تعرض تقريرًا بعنوان "مبادرات وبرامج دعم الصناعة المصرية"
عرضت قناة dmc تقريرًا بعنوان "مبادرات وبرامج دعم الصناعة المصرية".
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
- تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
- تعمل على رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
- تقديم حوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
- إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات الوطنية ودعم تصديرها.
- توفير خدمة البحث والتطوير للمشروعات المستهدفة والقائمة.
مبادرة فرصتنا رقمية
- تسهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي
- يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.
- يستهدف إيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
- تضمن إصدار تيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.