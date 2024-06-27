الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

DMC تعرض تقريرًا بعنوان "مبادرات وبرامج دعم الصناعة المصرية"

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

عرضت قناة dmc تقريرًا بعنوان "مبادرات وبرامج دعم الصناعة المصرية".

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

  • تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
  • تعمل على رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
  • تقديم حوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
  • إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات الوطنية ودعم تصديرها.
  • توفير خدمة البحث والتطوير للمشروعات المستهدفة والقائمة.

مبادرة فرصتنا رقمية 

  • تسهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

  • يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.
  • يستهدف إيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
  • تضمن إصدار تيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

 

مبادرات دعم الصناعة برامج دعم الصناعة المصرية توطين الصناعة الحديثة مبادرة ابدأ

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل