القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

انتقل فريق طبى من هيئة التأمين الصحى فرع بنى سويف، أمس، إلى منزل السيدة زكية يحيى على، ٤٦ عامًا، استجابة لتقرير نشرته «الدستور» عن معاناتها بسبب مرض «العظام الزجاجية»، أو هشاشة العظام الشديدة، وهو المرض نفسه الذى تسبب فى وفاة شقيقتها التوأم، بعد رحلة طويلة من المعاناة والألم.

وتحرك الفريق الطبى بناءً على توجيه من الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إلى مدير فرع هيئة التأمين الصحى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الطبية للمريضة سالفة الذكر.

وقال مدير عام التأمين الصحى فى بنى سويف، الدكتور محمد يحيى إسماعيل، إنه جرى التواصل مع الحالة، التى تُدعى زكية يحيى وشهرتها «نورا»، وإرسال فريق طبى لفحصها، مشيرًا إلى أن أفرادًا من أسرتها قالوا إنها تعانى مرض هشاشة العظام، ومشكلات صحية فى الرئة، أدت فى بعض النوبات إلى وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

وحسب شهادة أسرتها، أصيبت «زكية» بالمرض فى عمر ٤ سنوات، مع شقيقتها التوأم، ومنعهما المرض من مغادرة المنزل، حيث رفض والدهما خروجهما إلى الشارع خوفًا عليهما من الإصابات الخطيرة أثناء اللهو مع أقرانهما من الأطفال، وأيضًا تجنبًا لكلمات السخرية أو الإساءة التى قد تصدر من بعض أصحاب النفوس المريضة.

وقاومت «زكية» المرض ونجحت فى الالتحاق بكلية التجارة، بعد أن اجتازت الثانوية العامة التى التحقت بها عقب اجتياز امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار، إذ بدأت مع شقيقتها رحلة التعليم متأخرًا.

وقالت «زكية»، لـ«الدستور»، إنها أصيبت هى وشقيقتها الراحلة بمرض نادر نتيجة زواج الأقارب، مشيرة إلى أنها كانت مرتبطة عاطفيًا بشقيقتها؛ بسبب أنهما تتشاركان المعاناة والألم نفسه، وبقيتا فى المنزل لمدة ١٥ عامًا، محرومتين من الخروج أو رؤية الشارع، بسبب خوف والديهما عليهما.

وأضافت أنها كانت تصاب هى وشقيقتها بكسور مؤلمة نتيجة أسباب بسيطة، مثل الأصوات العالية «الصراخ»، أو ارتطام أدوات الطهى بالأرض، أو حتى غطاء النوم الثقيل، بجانب لهو الأطفال بالألعاب النارية فى الأعياد والمناسبات.