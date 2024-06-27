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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024، من قبل موظفي القطاع الخاص والعام، وذلك بالتزامن مع إجازة 30 يونيو المقبلة، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يحصل الموظفين على إجازة رسمية يوم 30 يونيو 2024 الموافق يوم الأحد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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الإجازات الرسمية في يوليو 2024

بحسب جدول الإجازات المعلن من صفحة رئاسة الجمهورية فإن أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية المدفوعة الأجر للعاملين في شهر يوليو 2024 هي كما يلي:

الخميس 4 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو).

الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).

الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952).

الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

إجازة 30 يونيو 2024

ويتساءل الكثيرون عن موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى، والتي تصادف ذكرى ثورة 30 يونيو، فضلًا عن إجازات شهر يوليو المقبل.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل ايام  قرارا وزاريا  بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 علي ان يكون يوم الأحد المقبل الاموافق  30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات وشركات القطاع العام وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء من المقرر ان يطبق القرار علي كل الوزارات، والمصالح الحكومية، كذلك الهيئات العامة، والإدارة المحلية، بالإضافة  إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، واستثنى الدكتور مصطفى مدبولي ضمن القرار أعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.

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