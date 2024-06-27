الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

حالتها محللة.. العثور على جثة مسن داخل شقة بظروف غامضة بأسوان

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

عثر أهالي أحد العقارات السكنية بـأسوان، مساء الخميس، على جثة رجل مسن داخل شقته وحالتها متحللة، حيث تم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد بعثور عدد أهالي إحدى عمارات الصينيين السكنية بمنطقة العقاد علي جثة رجل مسن فى وضع التحلل بظروف غامضة ولم يتبين سبب ذلك حتى الآن.

بانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة الأسباب وراء ذلك تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد سيد بسطاوى، 65 سنة، ووضعها محللة نظرًا لوقوع وفاة الشخص قبلها بعدة أيام.

على الفور، تم إخطار مرفق إسعاف أسوان وتم الدفع بسيارة ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة وللعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وتكثف الجهات الأمنية بأسوان جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن فى وضع  التحلل داخل شقته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان جثة محللة الأجهزة الأمنية المشرحة

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