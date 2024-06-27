بالعلامة الكاملة.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

تأهل منتخب مصر لناشئي الخماسي الحديث بالعلامة الكاملة إلى نهائي مسابقة الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وشاركت مصر في التصفيات بفريق مكون من 4 لاعبين، حيث صعد الثنائي مازن شعبان ومعتز وائل إلى النهائي من المجموعة الأولى، بعدما حصد كلاهما 1448 نقطة، وتواجد مازن في المركز الثاني للمجموعة فيما جاء معتز بالمركز الثالث.

ومن المجموعة الثانية للتصفيات، تأهل مصطفى أبو عامر للنهائي برصيد 1472 نقطة محتلا المركز الثاني، وفي التصفية الثالثة تواجد محمد شريف في المركز الثاني برصيد 1457 ليضمن تواجده في النهائي.



وتمكن ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة أبو هاشم وزينة عامر وأميرة قنديل من التأهل إلى نهائي منافسات فردي الناشئات، والمقرر إقامته يوم السبت القادم في الثالثة عثرا، على أن يقام نهائي الناشئين عند السابعة مساء نفس اليوم.

وتقام غدا الجمعة، منافسات البطولة الإفريقية للسيدات والرجال، كما تقام اجتماعات الاتحاد العربي للخماسي الحديث.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

اليوم| تصفيات فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الخميس، تصفيات فردي الرجال ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يتأهل للنهائي 36 لاعبًا من ثلاث مجموعات في التصفيات، بواقع 12 لاعبا من كل مجموعة، ويشارك من مصر، معتز وائل ومازن شعبان في التصفية الأولى، ومصطفى أبو عامر في التصفية الثانية، ومحمد شريف في التصفية الثالثة.

بدأت المنافسات بمسابقة السلاح في المجموعة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ثم مسابقة الموانع الساعة الثانية عشر والنصف، والسباحة الساعة الثانية عصرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن الساعة 4.30.

في المجموعة الثانية تبدأ المنافسات بمسابقة الموانع في الساعة العاشرة صباحًا، ثم السباحة الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا، وتبدأ منافسات السلاح في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن في الساعة السادسة مساءً.

أما المجموعة الثالثة فتبدأ منافساتها بمسابقة السلاح الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم السباحة الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة الخامسة والنصف، ثم مسابقة الليزر رن في الساعة السابعة والنصف.

يذكر أن ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل قد نجحن في التأهل إلى نهائي منافسات فردي السيدات.

وفي أول أيام البطولة استطاعت مصر التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث