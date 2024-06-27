الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بالغربية

جانب من عمليات الإزالة
جانب من عمليات الإزالة

أكد د. طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٥ سهم و٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٤٤١م2.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 محافظ الغربية يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا

وقام د.طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والتي أوشكت على الانتهاء.

ووجه المحافظ الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع مشيدًا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت.

وتقام المحطة على مساحة 14 فدانًا ويتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة إنتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك بحضور د. محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، المهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان.

الوحدات المحلية لحالات التعدي بالبناء المخالف الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال تطبيق الإزالة الفورية القيادة السياسية

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