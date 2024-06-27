إصابة 5 أشخاص فى تصادم ميكروباص بعمود إنارة ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لفرع بني سويف المصابين، وهم" محمود محمد محروس، 45 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، ويسري رزق حسين، 30 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، ومحمد محمود محمد، 14 سنة، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 3 سم، مصطفي محمد خميس، 24 سنة، مصابًا بجرح بالرأس نحو 5 سم، واشتباه كسر باليد اليسري وأحمد طارق عزوز 26 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

في سياق آخر، صّرحت نيابة إهناسيا بمحافظة بني سويف بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها، إثر سقوطها في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة"، شارع المستشفى بمدينة إهناسيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغًا بسقوط طفلة في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة" أعلى تغطية ترعة السلطاني، بشارع المستشفى، وتم التوجيه بإخطار الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية.

وانتقل المقدم أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، على رأس قوات أمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تدعى "مكة.م.ا" تبلغ من العمر 5 أعوام، وغافلت الأسرة للهو بالقرب من المنزل، ليفاجأوا بأحد الأطفال من أهليتها يخبرهم بسقوطها بالغرفة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشالها، عقب قيام الوحدة المحلية باستدعاء مسئولي الري لغلق بوابات المياه قبل منطقة وقوع الحادث، وكسح المياه من المواسير بمعدات الوحدة المحلية، ما أدى لتسهيل عملية البحث عن الطفلة وانتشالها.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، حيث طلب مدير نيابة إهناسيا تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرح بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.